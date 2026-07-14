Dos detenidas por robar móviles a turistas en la Playa de Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a dos mujeres por supuestamente robar móviles a turistas y bañistas en la Playa de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado sobre las 15.40 horas en la calle de la Perla cuando diversos ciudadanos advirtieron a una patrulla de la presencia de un grupo de personas, formado por dos hombres y dos mujeres, que se dedicaban a cometer hurtos aprovechando el descuido de los perjudicados.

Según ha informado la Policía Local en una nota de prensa, los agentes iniciaron una batida por las inmediaciones de la carretera de s'Arenal y locarizadon a las dos sospechosas, de nacionalidad rumana de 20 y 22 años.

Durante la identificación y el cacheo preventivo, los policías hallaron un teléfono móvil en el interior del bolso de cada una de las mujeres. Ambos terminales estaban envueltos en papel de aluminio, un método utilizado habitualmente para inhibir la señal de los dispositivos y evitar su rastreo.

Asimismo, las presuntas autores llevaban un rollo de este mismo papel entre sus pertenencias. Al ser interrogadas sobre la procedencia de los teléfonos, incurrieron en diversas contradicciones hasta que, finalmente, alegaron haberlos comprado a un desconocido por 200 euros.

Los agentes encendieron los dispositivos y localizaron un teléfono de contacto de un familiar en uno de ellos. Al llamar, una mujer les confirmó que hacía poco rato habían hurtado las mochilas a dos amigos suyos y que los móviles se encontraban en su interior.

Los agentes solicitaron a los perjudicados que se desplazaran a las dependencias policiales del litoral, donde pudieron recuperar sus teléfonos e interponer la correspondiente denuncia.

Las dos mujeres fueron detenidas por un presunto delito de hurto y la Sala de Atestados instruyó las diligencias judiciales, siendo traspasadas a la Policía Nacional.