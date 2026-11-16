Dos detenidos por agredir a dos personas con un cúter tras robarles un patinete y un móvil en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente agredir a dos personas con un cúter tras robarles un patinete y un móvil en Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes sobre las 15.00 horas en el barrio de Pere Garau cuando el 091 fue alertado de una trifulca entre al menos cinco personas.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota de prensa, patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazaron hasta el lugar y fueron requeridos por un hombre con heridas en el costado y el abdomen.

El hombre explicó a los agentes que había dejado su patinete en una zona habilitada de una mezquita cercana y que cuando acabó el oficio, vio que se lo habían robado.

Varias personas le informaron de que dos hombres se habían apoderado presuntamente de su patinete y, la víctima, tras dar varias vueltas por la zona, localizó a dos hombres con su patinete. Así, se acercó a ellos y les recriminó el robo.

Después de un intercambio de insultos y amenazas, y ante la negativa de los presuntos autores, de origen argelino, a devolverle el patinete, ambos sacaron un cúter de entre sus ropas y comenzaron a lanzar cuchilladas.

Un amigo de la víctima intentó separar a los agresores y recibió igualmente varios cortes, uno de ellos en el abdomen. Tras esta segunda agresión, los supuestos autores aprovecharon para robarle el móvil y huir.

Los heridos fueron atendidos por sanitarios del 061 y uno de ellos tuvo que se trasladado hasta un centros hospitalario, donde recibió puntos de sutura.

Una vez aportados los datos y las características de los supuestos agresores, varias patrullas iniciaron un dispositivo y localizaron a dos hombres en el interior del parque Krekovit que coincidían con las características aportadas por los heridos y testigos.

Al observar a los policías, los presuntos autores intentaron esconderse entre los matorrales y uno de ellos comenzó a cortarle el pelo al otro con una máquina para ello. Según los agentes, los sospechosos hicieron esta maniobra para intentar distraer la acción policial.

Los supuestos autores tenían manchas de sangre en sus ropas y diversas heridas en sus manos, por lo que fueron detenidos como presuntos autores de dos delitos de lesiones, hurto y robo con violencia.