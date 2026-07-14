Dos detenidos por agredir sexualmente con sumisión química a una mujer en el Arenal

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en Palma junto al coche policial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente agredir sexualmente a una mujer en el Arenal.

La víctima denunció los hechos ante la Policía el pasado jueves, según ha informado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Según explicó la mujer, los dos sospechosos la habrían sometido químicamente para después agredirla sexualmente.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos. Así, el pasado sábado se detuvo a los dos hombres como presuntos autores.