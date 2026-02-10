Dos detenidos por amenazar de muerte a varias personas con cuchillos de grandes dimensiones en Palma

Los dos cuchillos intervenidos a los arrestados por amenazar de muerte a varias personas en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por supuestamente amenazar de muerte a varias personas con cuchillos de grandes dimensiones en el interior de un local de ocio de Palma.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado jueves, cuando el 091 recibió una llamada en la que se alertaba de un episodio de amenazas en un establecimiento del Paseo Marítimo, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Según los testigos, dos jóvenes habían amenazado a otros dos hombres con sendos cuchillos, de grandes dimensiones, que llevaban escondidos entre su ropa.

Los agentes del Grupo Operativo de Respuesta se trasladaron al lugar de los hechos y se entrevistaron con las víctimas, quienes señalaron que se encontraban de fiesta en el local cuando los dos sospechosos, a los que ya conocían, les profirieron amenazas de muerte sin motivo alguno.

Siempre según su versión, los dos jóvenes exhibieron dos cuchillos de grandes dimensiones mientras les decían "vamos fuera, os vamos a quitar la vida". Cuando alertaron a la Policía, los sospechosos huyeron a bordo de un vehículo a gran velocidad.

Varias patrullas dieron una batida por la zona y localizaron a tres hombres en el interior de un coche que coincidía con la información aportada por los testigos.

Dos de ellos, los supuestos autores de los hechos ocurridos en el local de ocio, fueron arrestados como supuestos autores de un delito de amenazas. A uno, además, le constaba una orden de detención por un delito de robo con fuerza.

El tercer hombre que se encontraba en el interior del vehículo, aunque no participó en la trifulca, también fue arrestado dado que le constaba una orden de alejamiento de la isla de Mallorca.

En el interior del coche, escondidas bajo las alfombrillas, los policías localizaron dos cuchillos de grandes dimensiones que las víctimas identificaron como aquellos con los que fueron amenazados.