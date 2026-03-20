Dos detenidos por amenazar a una mujer con un cuchillo y proferirle insultos homófobos en Palma

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, uno de ellos menor de edad, por supuestamente amenazar a una mujer con un cuchillo y proferirle insultos homófobos en Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en las inmediaciones de la calle Manacor.

Uno de los sospechosos, al observar a la víctima, empezó a insultarle haciendo referencia a su orientación sexual. Algo que, según relató ella a los agentes, llevaba varios días haciendo.

Dos horas más tarde el hombre apareció de nuevo, esta vez acompañado de un menor de edad, y le lanzaron una botella de vidrio que impactó en su muslo derecho. A los insultos homófobos se le añadieron amenazas de muerte.

De forma repentina, el menor sacó un cuchillo y amenazó con él tanto a la víctima como a una acompañante. Ambas huyeron del lugar pidiendo auxilio, momento en el que aparecieron varios agentes de paisano.

Las dos perjudicadas les explicaron lo que había ocurrido y les facilitaron las características físicas de los sospechosos. En pocos minutos los policías les localizaron y les detuvieron como supuestos autores de un delito de odio y otro de amenazas.