Dos detenidos por cultivar marihuana en un piso en Palma

Dos detenidos por cultivar marihuana en un piso con 80 plantas en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer por supuestamente cultivar marihuana en un piso en Palma, en el que se encontraron 80 plantas.

Las detenciones se produjeron el pasado viernes cuando agentes del Grupo II de Estupefacientes registraron el domicilio, tras constatar en una investigación que en ese piso se cultivaba, elaborada y preparaba marihuana para vender.

La Jefatura Superior de Policía de Baleares ha informado que en el registro los agentes encontraron 80 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento.

Además, la instalación eléctrica que se utilizaba era ilegal y contaba con diversos compresores, ventiladores, 'splits' de aire acondicionado, bombillas halógenas y filtros de carbono.

Por todo ello, el hombre y la mujer fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico.