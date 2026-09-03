Dos detenidos tras desmantelar dos puntos de venta de droga en La Soledad que operaban las 24 horas

Puerta blindada de un punto de venta de droga de La Soledad - POLICÍA NACIONAL

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y ha desmantelado dos puntos de venta muy activos en el barrio de La Soledad en Palma, desde donde se distribuían sustancias estupefacientes las 24 horas.

Según ha informado en un comunicado, los investigadores pudieron comprobar el trasiego de consumidores y las medidas de seguridad que contaba el punto de venta. Los únicos accesos, a ambos inmuebles, contaban con puertas de entrada, totalmente blindadas y con varios pestillos reforzados de hierro.

Tras realizar las correspondientes pesquisas, se llevó a cabo la fase operativa que contó con la presencia de la Unidad de Prevención y reacción (UPR) y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnica (GOIT) que franquearon las puertas con dificultad pero de forma rápida. Allí, comprobaron que un hombre, que se encontraba en el interior, estaba en el baño intentando deshacerse de la droga por un desagüe creado para este cometido. Además, este varón presuntamente había quemado dinero y anotaciones de un cuaderno.

Los investigadores corroboraron que el sistema de desagüe era una instalación conectada a un aljibe con muchos litros de agua y una llave para deshacerse de cualquier sustancia de forma rápida.

En el mismo inmueble, había dos cámaras conectadas a dos pantallas donde se visionaba la calle, para detectar la presencia policial. En el registro, los agentes localizaron marihuana, hachís, dinero, básculas y diversos útiles para la venta de sustancias estupefacientes.

Por todo ello, los varones fueron detenidos por ser los presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La Policía Nacional ha recordado que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello. También pueden hacerlo contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.