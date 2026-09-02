Varios detenidos en una operación antidroga en la Soledat

Archivo - Coche de la Policía Nacional - EUROPA PRESS - Archivo
PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a varias personas este miércoles en un operativo antidroga en el barrio de la Soledat, en Palma, en el que se han incautado varias cantidades de marihuana y hachís.
En el dispositivo, llevado a cabo esta mañana, han participado agentes de la Unidad de Prevención y Reacción y del Grupo Operativo de Investigación Zonal, que han realizado dos registros en domicilios de la zona, según han informado fuentes policiales.
La investigación la ha llevado a cabo el Grupo de Estupefacientes II y, por el momento, se desconoce el número total de personas detenidas y la cantidad de droga incautada.