Dos detenidos por estafar más de 21.000 euros a varias personas a las que prometían beneficios con inversiones

Dos detenidos por apropiarse de más de 21.000 euros de víctimas a las que prometían beneficios con inversiones - POLICÍA NACIONAL

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer por supuestamente apropiarse de más de 21.000 euros de víctimas a las que prometían beneficios económicos mediante inversiones.

Las detenciones son el resultado de una investigación de agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica tras la pista de una presunta estafa que habría afectado a varias personas en Mallorca.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleaers en un comunicado, la investigación ha permitido esclarecer una operativa presuntamente delictiva mediante la cual se habría obtenido dinero de múltiples perjudicados a través de engaños en inversiones varias.

Uno de los investigados, tras ganarse previamente la confianza de las víctimas, solicitaba que le realizaran envíos de dinero bajo falsas promesas de obtener importantes beneficios económicos. La cantidad total de dinero estafado asciende a más de 21.000 euros.

Las gestiones de investigación realizadas por los agentes de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica determinaron que los investigados habrían actuado de manera coordinada, desempeñando distintas funciones para captar a los perjudicados, obtener cantidades económicas mediante engaño y canalizar posteriormente el dinero a través de diferentes cuentas bancarias.

Asimismo, se habría detectado la utilización de terceras personas como intermediarias en la recepción y transferencia de fondos, circunstancia que habría dificultado la localización del dinero y la identificación de sus destinatarios finales.

Las gestiones practicadas, junto con el análisis de la documentación y de los movimientos bancarios, permitieron avanzar en el esclarecimiento de los hechos e identificar a los presuntos responsables de la operativa investigada.

Entonces, una vez aclarada la identidad, los agentes detuvieron a las dos personas, de origen español, como presuntos autores de un delito de estafa.