Dos detenidos por estafas del 'falso gestor bancario' a tres mujeres en Maó

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la Comisaría de Maó ha esclarecido varias denuncias por estafa de la modalidad delictiva conocida como 'falso gestor bancario' y ha detenido a dos personas e identificado a otras dos como presuntos autores.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, los ciberdelincuentes suplantan la identidad de empleados de bancos para convencer a las víctimas de que faciliten sus claves de acceso, datos personales y códigos de seguridad, o bien para que realicen transferencias bajo el pretexto de resolver una incidencia urgente.

El 'modus operandi' de los estafadores consiste en iniciar el contacto mediante llamadas telefónicas 'vishing', o mensajes de texto 'smishing', alertando sobre supuestos accesos sospechosos o cargos indebidos.

Para infundir confianza, emplean un lenguaje profesional, números de teléfono que aparentan ser legítimos y datos personales previamente obtenidos de las víctimas.

El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de la Policía Nacional de Maó ha esclarecido recientemente varios hechos cometidos bajo esta tipología.

En marzo, una joven recibió diversos SMS sobre supuestos movimientos en su cuenta. Tras llamar al teléfono de contacto indicado, un supuesto gestor la guió paso a paso a realizar operaciones con las que le estafaron casi 1.000 euros. La investigación permitió seguir el rastro del dinero y detener al receptor en su localidad de residencia.

Asimismo, en mayo, una mujer de unos 69 años recibió una llamada alertando sobre intentos de acceso fraudulentos. Bajo las indicaciones del supuesto departamento de seguridad, realizó una transferencia de casi 1.000 euros, antes de que su entidad financiera detectara el fraude y cancelara el resto de operaciones. El presunto autor fue localizado y detenido.

Semanas antes, en abril, una persona de casi 87 años recibió un SMS informando de un falso cargo de 2.000 euros en su banco. Tras contactar con los estafadores y seguir sus instrucciones por ordenador, realizó transferencias por valor total de 3.000 euros hacia dos cuentas distintas. La Policía Nacional identificó a los dos receptores del dinero.

Ante estos hechos, desde la Comisaría de Maó han recordado que ninguna entidad bancaria solicita contraseñas, códigos de autorización o claves de seguridad por teléfono o SMS, para cancelar una operación sospechosa.