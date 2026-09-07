Dos detenidos por golpear a una mujer hasta dejarla inconsciente para robarle en Palma

Una de las detenidas, en dependencias policiales. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, por supuestamente golpear a una mujer hasta dejarla inconsciente para robarle sus pertenencias en Palma. A la sospechosa, además, se le imputa otro robo con violencia en un comercio y un delito de amenazas en un hotel de la ciudad.

Los hechos se remontan unos días atrás, cuando una mujer solicitó ayuda en las inmediaciones de la plaza de Espanya después de reconocer a un hombre que le había robado anteriormente.

La victima, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, explicó a los agentes que dicho robo se produjo cuando caminaba cerca de la plaza del Olivar y observó la presencia de dos personas a las que conoce de vista.

Ambas personas se separaron, se situaron detrás de la mujer y continuaron persiguiéndola durante varios metros. En un momento dado, le propinaron un fuerte golpe en la cabeza que la dejó tirada en el suelo inconsciente. Lo siguiente que recuerda, dijo, es despertarse en un hospital y comprobar que le habían robado sus pertencencias.

Tras escuchar a la mujer, los policías interceptaron al hombre que había identificado como uno de los autores de la agresión y del posterior robo. El sospechoso negó los hechos, pero fue detenido como supuesto autor de un delito de robo con violencia.

La madrugada del martes, una patrulla localizó a la segunda sospechosa deambulando por la calle Manacor. También estaba siendo buscada por un robo con violencia y por un delito de amenazas.

El primer lo cometió el pasado lunes, cuando fue sorprendida robando en el interior de un comercio. Una trabajadora le recriminó su actitud, a lo que respondió amenazándola con un destornillador punzante. La dependienta activó la alarma y la mujer huyó a la carrera.

Esa misma tarde fue sorprendida tratando de acceder a las habitaciones de un hotel del centro de Palma. Los trabajadores le pidieron que se identificara como clienta y ella les amenazó con una navaja.

Por todo ello, la mujer fue detenida como supuesta autora de dos delitos de robo con violencia y uno de amenazas graves.