Dos detenidos por intentar robar el móvil a un joven tras ponerle la zancadilla y golpearle en Palma

Archivo - Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos hombres tras intentar sustraer el teléfono móvil a un joven en la vía pública mediante una zancadilla y golpearle posteriormente para que lo soltara.

Según ha informado la Policía en un comunicado, agentes de paisano localizaron a dos jóvenes deambulando por la plaza de Pere Garau e iniciaron un seguimiento al detectar una actitud sospechosa.

En un momento dado, comprobaron que ambos se susurraron algo al oído y después se separaron para situarse cerca de los viandantes, a los que uno de ellos seguía durante varios metros, mientras el otro vigilaba desde atrás.

Tras repetir esta conducta con varios peatones, uno de los sospechosos se colocó detrás de un joven que llevaba un teléfono móvil en la mano y, tras seguirlo varios metros, le hizo la zancadilla para tirarlo al suelo. A continuación, el sospechoso comenzó a propinarle patadas para que soltara el móvil, aunque desistió cuando la víctima empezó a gritar.

En ese momento, los agentes interceptaron a los dos sospechosos antes de que abandonaran el lugar, donde fueron cacheados e identificados. Posteriormente, se procedió a la detención de ambos como presuntos autores de un delito de robo con violencia en grado de tentativa.

A continuación, los agentes atendieron a la víctima y le informaron de los trámites a seguir, por lo que el joven interpuso la correspondiente denuncia.