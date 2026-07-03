Dos detenidos tras la intervención de más de 5.200 botellas de 'gas de la risa'

Oxido nitroso Eivissa - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones de nacionalidad británica, residentes en Sant Antoni de Portmany (Ibiza), como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras intervenirles un importante cargamento de óxido nitroso y diversas sustancias estupefacientes en una operación desarrollada en Eivissa. En la operación se han intervenido más de 5.200 botellas de óxido nitroso de 640 gramos, entre otras sustancias.

Según ha informado el Instituto Armado, la actuación tuvo lugar la mañana del pasado miércoles, cuando el Destacamento Fiscal del Puerto de Eivissa-Formentera tuvo conocimiento de la llegada de dos camiones que transportaban 25 palés de botellas de óxido nitroso cuyo destino era una empresa de alquiler de trasteros.

A la llegada a su destino, los agentes observaron cómo cuatro varones y una mujer descargaban los palés en varios trasteros del establecimiento. Cuando los agentes les requirieron la documentación correspondiente, huyeron si bien dos de ellos lograron ser interceptados.

Durante la inspección de los trasteros se localizaron 13 palés correspondientes al envío recibido, así como otros palés procedentes de envíos anteriores que contenían botellas de distintas marcas de óxido nitroso. En uno de los trasteros utilizados para el almacenamiento, encontraron una importante cantidad de sustancias estupefacientes, así como una gran cantidad de globos utilizados para la venta al menudeo de esta sustancia.

En la operación se han intervenido más de 5.200 botellas de óxido nitroso de 640 gramos, más de 300 gramos de cocaína, medio kilo de ketamina, unos 90 gramos de 'cristal', 92 gramos de tusi y alrededor de 1.000 pastillas de éxtasis. Además, los agentes procedieron a la inmovilización de los 12 palés restantes del envío.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para la localización e identificación del resto de personas implicadas en los hechos, así como para determinar el alcance de la actividad delictiva. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, serán puestas a disposición de la autoridad judicial competente.