Dos detenidos por retener a una mujer en Palma

Los agentes de la Policía Nacional detiene a una persona implicada en el supuesto secuestro. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer en un polígono industrial de Palma por supuestamente haber intentado retener a otra chica, haberla golpeado y robado el móvil y las llaves de su coche.

Según han informado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar en la mañana de este lunes después de que una mujer explicase nerviosa en un establecimiento de un polígono que una pareja, que estaba fuera del local, la pretendía secuestrar y retenían su móvil y las llaves del coche sin querer devolvérselos. Ante esta situación, avisaron a la Policía.

Cuando los efectivos llegaron, se entrevistaron con ambas partes. La víctima señaló que, tras conocerse horas antes, el hombre se había apropiado de su coche y la había introducido forzosamente en la parte posterior. Según el relato de la mujer, ésta se lo recriminó y le pidió que parase.

Por otra parte, la mujer que acompañaba al varón, según la denunciante, le empezó a golpear el pecho, le dijo que no la iban a dejar marchar y que iban a pedir dinero a un familiar para dejarla libre.

Los agentes detuvieron a la pareja como presuntos autores de un delito de detención ilegal.