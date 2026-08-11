Dos detenidos por robar una bolsa con un móvil, unas gafas de sol y una cartera en una playa de Palma

Una agente de la Policía Nacional, de espaldas, en la playa de Can Pere Antoni de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente robar una bolsa que contenía un móvil de alta gama, unas gafas de sol y una cartera, entre otros efectos, en la playa de Can Pere Antoni de Palma.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.24 horas de este lunes, cuando una patrulla policial observó en las avenidas de Palma a tres hombres, uno de los cuales era conocido por cometer hurtos, portando consigo una bolsa de playa.

Al parar el vehículo y dirigirse a los mismos, estos mostraron una actitud nerviosa, ha informado la Jefatura Superior de la Policía en Baleares.

Uno de los hombres llevaba en su riñonera un teléfono de alta gama. También se le intervinieron dos tarjetas bancarias que llevaba ocultas en las chanclas, debajo de la planta del pie.

A otro hombre se le intervino una tarjeta de transportes a nombre de una mujer, la misma que es titular de las tarjetas bancarias intervenidas.

El hombre que portaba el móvil manifestó que este pertenecía a su mujer, quien en ese momento estaba trabajando. Los policías, sin embargo, comprobaron que había sido sustraído en la playa de Can Pere Antoni momentos antes, junto con una cartera y otros efectos que estaban dentro del bolso de la perjudicada.

Los agentes se pusieron en contacto con la víctima, quien reconoció su teléfono móvil y sus tarjetas. También manifestó que le habían sustraído sus gafas de sol, 30 euros, un cargador de móvil, una batería externa y unos auriculares inalámbricos.

También afirmó que su padre había recibido varias notificaciones de diversos movimientos bancarios efectuados con sus tarjetas en establecimientos de Palma, por lo que había decidido darlas de baja.

En la bolsa que llevaba uno de los sospechosos estaban las gafas, el cargador, la batería externa y el dinero en efectivo de la víctima, quien los pudo recuperar.

Por todo ello, la Policía detuvo a los dos hombres que llevaban los efectos sustraídos como supuestos autores de un delito de hurto.