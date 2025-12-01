Dos detenidos por robar en un vehículo y en el interior de un camión del Ayuntamiento de Palma en 'Ciutat'

Vehículo de la Policía Nacional. Imagen de recurso. Archivo. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes como presuntos autores de un robo con fuerza en interior de vehículo y un delito de hurto, por sustraer efectos del interior de un camión del Ayuntamiento de Palma, hechos cometidos en escasas dos horas, en 'Ciutat'.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que, sobre las 23.00 horas del pasado martes, patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano, realizando labores de prevención de la delincuencia por la zona centro de la ciudad, fueron comisionadas por el 091, al barrio del Amanecer donde se habría producido un hurto en el interior de un camión de servicios del Ayuntamiento de Palma.

Personados en el lugar, los agentes fueron requeridos por varios trabajadores de servicios de Cort, los cuales tenían retenido a un joven, presunto autor del hurto. Los agentes se hicieron cargo de la actuación y la seguridad del presunto autor.

Paralelamente, los policías se entrevistaron con los trabajadores que informaron de como momentos antes sorprendieron al joven retenido en el interior de la cabina del camión revolviendo su interior.

Además, según explicaron, otros dos jóvenes le acompañaban y actuaban dándole cobertura. Sin embargo, al ser sorprendidos huyeron a la carrera portando uno de ellos la mochila robada.

Uno de los trabajadores informó a los agentes que la mochila sustraída portaba varios efectos de valor, unas gafas, unos auriculares inalámbricos y dinero en efectivo.

Oídas las manifestaciones de los trabajadores, los agentes realizaron el cacheo superficial de seguridad al presunto autor, al que se le intervinieron dos dispositivos PDA, 460 euros, unos auriculares, dos baterías portátiles y un teléfono móvil, ocultos entre sus pertenencias. Al no poder el joven confirmar la propiedad ni origen de los objetos, finalmente fue detenido.

Instantes después, los agentes detuvieron a otro joven, al ser identificado por los trabajadores como uno de los dos individuos que habían huido con la mochila sustraída. Una vez identificado por los agentes y realizado el cacheo superficial de seguridad, le fueron intervenidos 105 euros, un reloj y unos auriculares. Tras esto, los agentes detuvieron a este segundo individuo.

Ambos jóvenes fueron trasladados hasta dependencias policiales.

Una vez efectuado el traslado, y mientras los agentes se encontraban instruyendo el atestado policial, los policías fueron alertados que dos horas antes se había producido un robo con fuerza en el interior de un vehículo aparcado en la zona centro de Palma, y que la víctima se encontraba formalizando la denuncia por los hechos.

En su denuncia, la víctima informaba que había dejado estacionado su vehículo de empresa cerca de la calle Manacor de Palma, que personas ajenas aprovecharon para abrir el mismo y sustraer de su interior dos dispositivos PDA valorados en unos 1.000 euros, una cartera con diversa documentación y 460 euros en metálico.

Tras las manifestaciones del denunciante, los agentes informaron que los presuntos autores del hurto, presentados como detenidos, portaban en el momento de ser interceptados los objetos sustraídos del interior del vehículo. Entonces, se procedió a la imputación del robo con fuerza a ambos jóvenes y se entregaron los efectos recuperados al denunciante.