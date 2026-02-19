Dos detenidos al ser pillados escalando el muro de un supermercado para robar cervezas en Palma

Dos detenidos al ser pillados escalando el muro de un supermercado para robar bebidas en Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a dos hombres al ser pillados 'in fraganti' escalando el muro de un supermercado para supuestamente robar bebidas alcohólicas.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo en el barrio de Camp Redó, cuando la Policía recibió un aviso de que dos personas intentaban entrar en el almacén de un supermercado.

Según ha informado la Policía Local, cuando llegó la Unidad de Intervención Inmediata uno de los sospechosos estaba ayudando al otro a encaramarse a un muro de unos dos metros y medio de altura. El segundo hombre tenía medio cuerpo dentro del recinto.

Al ser sorprendidos, los implicados, de 59 y 35 años y nacionalidad marroquí y saharaui, no dieron ninguna versión coherente de qué hacían en el lugar.

Sobre el muro había una caja de cervezas y varias latas dentro de una mochila, en la que había dos destornilladores y un alicate de corte, que supuestamente habrían usado para romper la valla.