Dos detenidos por utilizar documentación falsa y obtener permisos de trabajo en Palma

Agentes de la Policía Nacional junto con Inspección de Trabajo en un dispositivo conjunto - POLICÍA NACIONAL

PALMA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de falsedad documental, durante un dispositivo conjunto con Inspección de Trabajo, por utilizar documentación falsa y obtener permisos de trabajo, en Palma.

En nota de prensa, la Policía ha informado que, esta semana, agentes del Grupo IV de la Brigada de Extranjería junto con Inspección de Trabajo se dirigieron a un establecimiento hotelero de la playa de Palma, donde se estaban haciendo trabajos de reforma, con el fin verificar y comprobar la documentación personal y laboral de los trabajadores así como garantizar el cumplimento de la normativa vigente en materia de seguridad social, empleo y extranjería.

Los agentes procedieron a la identificación de 61 trabajadores pertenecientes a 11 empresas tanto contratista como subcontratas. En el transcurso de las identificaciones, los agentes observaron como un trabajador estaba utilizando la identidad de otra persona, vinculada contractualmente a una de las empresas inspeccionadas.

Finalmente los agentes procedieron a la detención de dos personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental, procediéndose a su traslado hasta dependencias policiales.

Posteriormente, en otra actuación conjunta, los agentes se trasladaron hasta la localidad de Artà, donde en el interior de un restaurante se estaba celebrando una fiesta. Una vez identificados los trabajadores del local, quienes actuaban como camareros y DJs, se comprobó que éstos no estaban dados de alta en la seguridad social.

La Policía Nacional, mantiene su compromiso en la lucha contra la explotación laboral, el uso fraudulento de documentación y las prácticas irregulares que afectan a trabajadores en situación vulnerable, estas actuaciones refuerzan la cooperación entre organismos competentes para garantizar condiciones laborales dignas y prevenir cualquier forma de abuso o fraude en el ámbito laboral.