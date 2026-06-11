Dos heridos en un accidente de tráfico entre dos coches en la carretera de Campos a Felanitx

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico entre dos coches ocurrido la tarde de este jueves en la carretera de Campos a Felanitx.

El siniestro, cuyas circunstancias está investigando la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, ha consistido en una colisión frontal entre dos turismos, han indicado fuentes próximas a las pesquisas.

Dos personas han resultado heridas como consecuencia del choque y, tras ser atendidas por los servicios de emergencias, han sido trasladadas a un centro hospitalario.