Dos heridos, uno de ellos crítico, tras la explosión de un tanque de gas en Cala Molí, en Eivissa

EIVISSA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras la explosión de un tanque de gas en una finca en Cala Molí, en Sant Josep, mientras trabajaban.

Según ha informado el SAMU 061, el accidente laboral ha ocurrido este miércoles a las 10.30 horas y se ha asistido y trasladado a dos heridos, uno de ellos grave por quemaduras extensas.

Hasta el lugar han acudido una ambulancia de soporte vital avanzado y una de soporte vital básico, trasladando a los heridos al Hospital Can Misses y activándose el código Politrauma.

Uno de los heridos, español de 46 años, se encuentra en estado crítico y está ingresado en la UCI, según ha informado el Área de Salud de las Pitiusas.

El otro herido, un portugués de 26 años, se encuentra en estado leve, en observación en las Urgencias.

El Ayuntamiento de Sant Josep ha informado que la explosión se ha producido este miércoles en una finca ubicada en Cala Molí y han resultado heridos varios trabajadores.

Según las primeras informaciones, los hechos podrían haberse producido mientras el operario de un camión de suministro de gas se encontraba realizando la carga del depósito en la vivienda afectada.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Sant Josep, así como bomberos, la Guardia Civil y los servicios de emergencias para atender el incidente y asegurar la zona.