Dos heridos graves y tres leves en una colisión frontal en Santa Eulària

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EIVISSA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas de gravedad y otras tres leves este jueves en una colisión frontal entre una furgoneta y un coche en Santa Eulària.

Según informa SAMU061, el accidente ha tenido lugar pasadas las 23.00 horas en el km 7 de la carretera que va de Eivissa a Santa Eulària.

Se han movilizado rápidamente dos ambulancias medicalizadas y una con Soporte Vital Básico, así como a agentes de la Guardia Civil.

Los servicios sanitarios han trasladado a dos afectados graves con código politrauma, uno a Hospital Can Misses y el otro a Clínica Vilas. Además, hay otros tres afectados en estado leve, que han sido trasladados en ambulancia a la Clínica Vilas.