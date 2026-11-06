Dos instalaciones de baterías en Palma, declaradas proyecto industrial estratégico

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PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha declarado proyecto industrial de interés estratégico dos instalaciones de baterías en el polígono industrial de Son Valentí (Palma) y que permitirán almacenar electricidad para devolverla posteriormente en la red.

En concreto, las instalaciones afectadas son la agrupación de almacenamiento eléctrico Es Rafal Can Valero 1 y 2, según ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

Las dos instalaciones, ha explicado, tendrán una capacidad conjunta de almacenamiento de 80 megavatios hora (MWh), repartidos a partes iguales entre las dos plantas. Este sistema permite almacenar energía en un momento determinado y suministrarla más adelante.

El proyecto, promovido por la empresa EFM Balears Sostenible 04, ocupará una superficie aproximada de 1.450 metros cuadrados en la calle Tèxtil, que incluye una zona ajardinada perimetral. Las baterías funcionarán de forma independiente de cualquier instalación de generación eléctrica y se conectarán a la subestación de Es Rafal mediante dos líneas subterráneas de 550 metros cada una.

La declaración de interés estratégico permite simplificar la tramitación administrativa del proyecto. En concreto, las obras y las instalaciones no estarán sujetas a las licencias municipales ni a las comunicaciones previas establecidas en la normativa, aunque el promotor tendrá que abonar al Ayuntamiento de Palma las tasas e impuestos correspondientes antes del inicio de las obras.