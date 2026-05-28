Dos investigadas por llenar el depósito y huir sin pagar con un coche de alquiler y la matricula manipulada - POLICÍA LOCAL

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a dos mujeres por supuestamente llenar el depósito de un coche de alquiler, cuya matrícula estaba manipulada, y abandonar la gasolinera sin pagar en dos ocasiones. Una de las presuntas autoras conducía el vehículo sin haber obtenido nunca el carné.

La investigación policial se inició a raíz de una denuncia presentada por la encargada de una gasolinera ubicada en la calle Ter, en la que el pasado 26 de marzo una mujer llenó el depósito por valor de 63 euros y abandonó el establecimiento.

Según ha informado la Policía Local, tres días después ocurrió otro suceso de las mismas características en una gasolinera del Secar de la Real en el que estaba implicado el mismo vehículo.

El análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad detectó que las placas de matrícula del coche habían sido manipuladas para inducir a error e impedir la identificación del vehículo.

Tras diversas gestiones con las bases de datos de la Dirección General de Tráfico y comercios, la Policía pudo identificar el coche, que pertenecía a una empresa de alquiler de vehículos.

La compañía informó que el coche estaba alquilado a un cliente durante esas fechas y, esta persona aseguró que había prestado el vehículo a una conocida y a su grupo de amigas. Asimismo, reconoció a una de las mujeres que aparecía en las imágenes de videovigilancia repostando en la gasolinera.

A mediados del mes de mayo, la Sala de Atestados citó en dependencias policiales a los dos mujeres implicadas, de nacionalidad española y 37 y 23 años, para tomarles declaración en calidad de investigadas.

Además de los delitos de estafa y falsedad documental, se imputa a la joven de 23 años un delito contra la seguridad vial por conducir el vehículo sin haber obtenido nunca el correspondiente permiso.

Todas las diligencias practicadas fueron remitidas por la Sala de Atesados de la Policía Local de Palma a la Policía Nacional.