Dos investigadores de la UIB, premiados por su divulgación de las ondas gravitacionales

Los investigadores de la Universidad de las Illes Balears Josep Blai Covas Vidal y David Keitel. - UIB

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Josep Blai Covas Vidal y David Keitel han sido premiados por la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA por su divulgación de las ondas gravitacionales.

Según ha informado la UIB, han sido reconocidos con el Premio a la Mejor Contribución de Divulgación por su trabajo 'Ondas gravitacionales: 10 años después de la primera detección directa', publicado en la Revista Española de Física.

El jurado de los XIX Premios de Física, que convocan la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA, ha valorado la calidad del artículo, donde se explican la física de las ondas gravitacionales y la tecnología de su detección, así como su desarrollo histórico.

Este descubrimiento ha permitido estudiar los objetos más masivos conocidos, revolucionando nuestra manera de explorar el Universo. Además, se destaca el rigor y la claridad en la exposición tanto de los retos en la detección experimental como de las técnicas que han permitido mejorar la sensibilidad de las medidas.

Los dos investigadores premiados son profesores del Departamento de Física y miembros del grupo de investigación en Física Gravitacional: Teoría y Observación (Gravity) del Instituto de Aplicaciones Computacionales de Código Comunitario (IAC3).

Ambos forman parte del equipo de la UIB que participa en algunas de las iniciativas científicas internacionales más destacadas para el estudio de las ondas gravitacionales, como la colaboración científica internacional LIGO, la misión espacial LISA o el Einstein Telescope.

Los Premios de Física reconocen la creatividad, el esfuerzo y el logro en este campo de la ciencia para dar impulso y visibilidad a los mejores investigadores de nuestro país, con atención especial a los jóvenes, así como la excelencia en enseñanza y divulgación. Estos galardones fueron instaurados por la RSEF en 1958 y son ya una tradición en el ámbito de la física española.