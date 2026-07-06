Dos jóvenes del sector agroalimentario defienden el relevo generacional para garantizar el futuro de las IGP - ORIGEN ESPAÑA

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes del sector agroalimentario de Mallorca han defendido que el relevo generacional debe apoyarse en la combinación del conocimiento tradicional con la innovación y la formación para asegurar el futuro de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).

Según ha informado Origen España en un comunicado, ambas han señalado que asumir el relevo generacional supone "unir el conocimiento tradicional con las nuevas herramientas aprendidas durante nuestra formación" y han destacado el papel de las nuevas generaciones en la modernización del sector.

Se trata de Teresa y Aina Tejedor, de 28 y 24 años, respectivamente, que forman parte de la empresa El Zagal, elaboradora de Sobrasada de Mallorca con IGP desde 1996, donde desempeñan los puestos de técnica de calidad y técnica de I+D+i.

Asimismo, han explicado que, en el ámbito formativo, impulsan programas específicos en calidad y seguridad alimentaria, trazabilidad, innovación, sostenibilidad, digitalización, exportación y gestión de empresas familiares con el objetivo de atraer y retener talento joven.

Las dos profesionales también han defendido la importancia de dar a conocer el valor de las IGP y las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), al considerar que representan "origen, autenticidad, tradición, territorio y compromiso con la calidad".

A su juicio, no basta con producir alimentos de calidad, sino que también es necesario explicar el valor diferencial de los productos protegidos para que los jóvenes se sientan parte de un proyecto "con reconocimiento y proyección".

Estas declaraciones se enmarcan en una iniciativa de Origen España, que ha reunido a cuatro jóvenes vinculados a denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de distintos puntos de España para analizar los retos del relevo generacional en el sector agroalimentario y plantear propuestas para garantizar su continuidad.

La asocicación ha apostado por impulsar una formación especializada, brindar ayudas específicas a los jóvenes y agilizar los trámites burocráticos para garantizar la continuidad.

"Las nuevas generaciones coinciden en la necesidad de ofrecer incentivos reales que garanticen el relevo generacional, como programas educativos adaptados a la realidad de la industria, la integración de herramientas digitales y el desarrollo de un sistema administrativo que no limite el trabajo en el campo, entre otros", ha valorado el presidente de Origen España, Ángel Pacheco.

La entidad trabaja junto a las Indicaciones Geográficas asociadas para incentivar estos cambios a través de campañas de comunicación para dar a conocer el significado de los sellos DOP e IGP entre los más jóvenes, y crea un espacio de encuentro en el que los miembros pueden compartir sus propuestas en este ámbito.

Además, desde la asociación han considerado esencial motivar el diálogo con las administraciones implicadas para estimular el relevo generacional y poner en valor el trabajo que desempeñan las nuevas generaciones del campo.

"Elaborar productos de calidad y reconocidos es un gran orgullo. Tenemos que preservar la memoria de nuestros antepasados y apostar por comida y alimentos reales", ha concluido la vicepresidenta de la DOP Cabrales, Jéssica López.