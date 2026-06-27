Dos manifestaciones recorrerán el centro de Palma en un Orgullo LGTBIQ+ marcado por el conflicto con Cort

Archivo - Cientos de personas durante la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plaza de España de Palma será este domingo el punto de partida dos manifestaciones con motivo del Orgullo LGTBIQ+, en un año en que una de las entidades convocantes, Ben Amics, ha mantenido un enfrentamiento con el Ayuntamiento de Palma por la organización de la 'revetla' que ha acabado con una denuncia y acusaciones cruzadas.

La plataforma Orgull Crític Mallorca ha convocado la primera de las protestas, a las 18.30 horas, que finalizará en la plaza de las Columnas bajo el 'Sin permiso, revolución cuir'.

De este modo, han llamado a movilizarse a movilizarse a todas las personas LGTBIQA+, disidentes de género y sexuales para "acabar con todas las opresiones y conseguir la liberación total", además de "resistir contra la reacción, el retroceso de derechos y la amenaza fascista".

Asimismo, hacen referencia a la "opresión" que vive el colectivo a nivel internacional, en países como Palestina --desde tiempos del colonialismo-- o Estados Unidos, pero también en el Estado español, con una ley de extranjería que "violenta" a las personas migrantes y cuir.

Por otra parte, han dedicado parte de su crítica a lo que han denominado como "capitalismo rosa" que no solo se manifestaría con la "capitalización de la protesta o la identidad cuir", sino con la "institucionalización". Pese a que se han mostrado favorables a la existencia de organizaciones dedicadas a atender a las personas LGTBIQ+, han sostenido que estas "son mantenidas por el Estado para mitigar los efectos más virulentos de la opresión y no son una herramienta de organización popular amplia".

Al finalizar su manifestación, sobre las 20.30 horas, la plataforma celebrará su acto político en la plaza de las Columnas con la lectura del manifiesto y la participación de artistas locales.

BEN AMICS VS AYUNTAMIENTO DE PALMA

A las 19.00 horas saldrá la manifestación de Ben Amics con el lema 'A las calles con orgullo, disidencia y resistencia' y terminará en la plaza de Cort, donde se evidenciará el conflicto que la entidad en defensa de los derechos LGTBIQ+ ha protagonizado con la corporación municipal en los últimos meses.

Esta situación se remonta a mediados del mes de abril cuando la entidad alertó del peligro de cancelación de la 'revetla' por la falta de respuesta de las autoridades locales a sus requerimientos para concretar los detalles de organización del evento.

A finales de abril, Ben Amics daba por cancelado el evento y acusaba al Ayuntamiento de "ceder ante la extrema derecha". Días después se produjeron algunas negociaciones pero la entidad condicionó su preparación a otros aspectos, como el despliegue de la bandera arcoíris en el balcón de Cort o la contratación de los talleres de diversidad sexual de Palma Educa.

Desde el Ayuntamiento de Palma se mostraron dispuestos a negociar pero rechazaron que se les tratara de "echar un pulso", por lo que tramitaron la organización de la 'revetla' de manera unilateral, cuando hasta ahora se coorganizaba con Ben Amics.

Finalmente, el Consistorio ha acabado promoviendo esta fiesta este sábado en la plaza Mayor, que ha contado con la participación de varios artistas. Desde Ben Amics lo han calificado de "tardeo para guiris" y han acusado a Cort de tratar de llevar a cabo un "'pinkwashing'".

La contratación del evento no se ha quedado ahí, puesto que la entidad LGTBIQ+ ha llegado a presentar una denuncia en los juzgados por las posibles "irregularidades" en la adjudicación del contrato a una empresa de comunicación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma ha acusado a Ben Amics de ejercer "presiones" y "amenazas" sobre los artistas que iban a participar en su fiesta. Asimismo, anunció que llevaría a cabo una auditoría sobre los procesos de contratación de las anteriores ediciones de la 'revetla' del Orgullo para verificar que se ajustaban a la normativa.

Con todo este contexto, Ben Amics ha llamado a salir a las calles una manifestación que será "más reivindicativa que nunca" y han recalcado que, con el Ayuntamiento en contra, es el momento de salir a las calles.