Dos menores huyen de la Policía en patinete: circulaban a gran velocidad y en dirección contraria por las calles de Maó

Los dos patinetes intervenidos a los menores. - POLICÍA NACIONAL

MENORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un menor de edad por supuestamente huir de los agentes con un patinete y crear una veintena de situaciones de riesgo durante la persecución.

Además, otro menor ha sido propuesto para sanción por desobedecer las órdenes de los policías, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Una patrulla policial observó a dos personas que, con el rostro oculto, circulaban en patinete a gran velocidad por el centro de la calzada. Los individuos realizaron maniobras bruscas y agresivas, obligando al resto de usuarios de la vía a modificar su trayectoria para evitar colisiones.

Tras hacer caso omiso a las señales acústicas y luminosas de los agentes, los menores huyeron por las calles Vía Ronda y Vasallo, llegando a circular en sentido contrario a la circulación en zonas de gran afluencia, como las inmediaciones del hospital Mateu Orfila.

Durante la persecución, en la que participaron coches tanto rotulados como camuflados, los menores cruzaron intersecciones de forma perpendicular sin reducir la velocidad, obligando a vehículos particulares a realizar frenadas de emergencia. En total se contabilizaron cerca de veinte situaciones de riesgo de colisión inminente.

Finalmente, en la avenida de la Mediterránea, los agentes detuvieron a uno de los menores como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial y otro de desobediencia. Momentos después, el segundo implicado se presentó voluntariamente donde se encontraban los agentes y fue propuesto para sanción por desobediencia.

Los menores fueron trasladados a dependencias policiales y los agentes informaron a sus tutores legales de los hechos. La Policía Local de Maó interpuso las correspondientes denuncias administrativas al carecer ambos vehículos de seguro de circulación. Los patinetes fueron intervenidos y trasladados hasta un depósito municipal.