Dos operativos policiales en Palma se saldan con armas y drogas intervenidas y medio centenar de denuncias

Agentes de la Policía Local de Palma, durante uno de los operativos. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido armas y drogas y ha interpuesto casi medio centenar de denuncias en dos operativos desarrollados en los últimos días en el barrio de Camp Redó y en el polígono de Llevant.

Ambos dispositivos de seguridad, llevados a cabo por los agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP), estuvieron centrados en la seguridad vial, la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

El primero de ellos, según ha informado el cuerpo municipal, tuvo lugar sobre las 19.00 horas del pasado jueves en el barrio de Camp Redó.

Durante un control de seguridad vial, los policías inspeccionaron un total de 30 vehículos e interpusieron otras tantas denuncias de tráfico, 17 por circular con la ITV caducada, siete por carecer del Seguro de Responsabilidad civil de suscripción obligatoria, dos por no hacer uso del casco y otras dos por infracciones de circulación. Como consecuencia de las irregularidades detectadas, la grúa municipal retiró seis vehículos.

En el transcurso de este mismo control, los agentes levantaron tres actas en aplicación de la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, una por tenencia de sustancias estupefacientes y dos por tenencia de armas prohibidas o peligrosas, una defensa extensible y una navaja.

El segundo operativo se desarrolló la madrugada del 4 de abril, sobre las 01.00 horas, en el polígono de Llevant. En esta ocasión, la actuación del GAP se centró en el mantenimiento de la convivencia y el descanso de la zona.

Los agentes intervinieron ante una concentración de personas que consumían alcohol en la vía pública, hecho por el que se levantaron 14 actas por infracción a la ordenanza municipal para el fomento de la convivencia cívica.