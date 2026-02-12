Dos personas quedan atrapadas en su casa tras caer un gran árbol en Eivissa

Archivo - Árboles caídos en Sant Antoni (Ibiza) a consecuencia de las fuertes lluvias - AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI - Archivo

IBIZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos personas se han quedado atrapadas en su vivienda del barrio ibicenco de Sa Penya después de la caída de un eucalipto de grandes dimensiones debido al fuerte viento.

Según ha explicado el regidor de Jardines del Ayuntamiento de Eivissa, Manu Jiménez, el árbol ha bloqueado el acceso a la casa donde vive una persona mayor, que ha tenido que ser atendida por un ataque de ansiedad.

Los servicios de emergencias ha podido finalmente acceder al inmueble y el árbol ha sido triturado en gran parte. Este viernes está previsto que continúen los trabajos de retirada de estos restos.

Jiménez ha celebrado que no haya daños personales, aunque han sufrido desperfectos las tejas de la casa y el suelo de la plaza. El regidor ha explicado que unos 15 árboles han caído en el municipio, entre ellos una palmera de gran tamaño en Dalt Vila.