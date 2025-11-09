Dos personas resultan heridas este domingo tras la explosión de una chimenea en Palma

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un padre y una hija, han resultado heridos, este domingo, después de que haya tenido lugar la explosión de una chimenea en la calle Can Fonoll de Palma.

Según ha informado el SAMU 061 a los medios de comunicación, el suceso ha ocurrido en torno a las 14.44 horas de esta jornada, cuando se ha recibido el aviso por la explosión de una chimenea, que ha dejado a dos afectados con quemaduras en cabeza y cuerpo.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos y cuatro unidades del SAMU 061, en concreto una ambulancia medicalizada, una sanitarizada, un rercurso delta medicalizado y un vehículo de logística.

La herida más grave, con quemaduras en cara y hemicuerpo superior ha sido trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Son Espases, tras activación del código politrauma. Mientras, el segundo herido, de menor gravedad, ha sido trasladado a Son Espases en ambulancia sanitarizada.