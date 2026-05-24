Dos policías nacionales en prácticas salvan la vida a un turista que quedó inconsciente tras saltar al mar

1089837.1.260.149.20260524121329 Los dos agentes de la Policía Nacional que salvaron la vida al bañista. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Policía Nacional que se encuentran en periodo de prácticas han salvado la vida a un turista que quedó inconsciente tras saltar al mar desde unas rocas en una cala de Llucmajor.

Fue el pasado martes cuando los dos policías vieron a un hombre que, tras saltar al agua desde unas rocas, se quedó inerte flotando en el agua.

Rápidamente nadaron hasta él para sacarlo del mar. Una vez en la orilla, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras otras personas llamaban a los servicios de emergencias.

También intervinieron los socorristas, quienes contaban con bombonas de oxígeno, y un médico fuera de servicio que se encontraba pasando el día en la playa. Pasado un cuarto de hora, el hombre comenzó a mostrar signos de mejora.

Los servicios de emergencias asumieron después la atención de la víctima y la trasladaron a un centro hospitalario. Los sanitarios han destacado la rápida intervención de los agentes como clave para salvar la vida del bañista.