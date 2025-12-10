Las dos primeras jornadas de huelga médica en Baleares dejan 169 operaciones y más de 5.700 consultas anuladas

Archivo - Sanitarios operan en uno de los quirófanos del Hospital de Inca. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las dos primeras jornadas de la huelga de médicos en Baleares han obligado a anular 169 operaciones y 5.718 consultas hospitalarias o de Atención Primaria, según datos del IbSalut.

El grueso de las afectaciones por las movilizaciones contra el borrador del Estatuto Marco, que este miércoles han tenido un seguimiento del 85% en los hospitales y de hasta el 70% en Atención Primaria, han tenido lugar en Mallorca.

Se han anulado entre el martes y el miércoles 120 operaciones, 2.343 consultas hospitalarias, 324 pruebas radiológicas, 53 pruebas diagnósticas y 2.253 consultas de Atención Primaria.

En Ibiza se han tenido que cancelar 28 operaciones, 149 consultas hospitalarias, 54 pruebas radiológicas, 24 pruebas diagnósticas y 634 consultas de Atención Primaria.

En Menorca se han anulado 21 operaciones, 232 consultas hospitalarias, 11 pruebas radiológicas, tres pruebas diagnósticas y 107 consultas de Atención Primaria.