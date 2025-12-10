La huelga médica en Baleares encadena su segundo día de "éxito" con un seguimiento del 85% en hospitales

Médicos protestan frente al Hospital Universitario de Son Espases. - SIMEBAL

PALMA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la segunda jornada de la huelga médica convocada para protestar contra el borrador del Estatuto Marco en Baleares ha alcanzado el 85% en el ámbito hospitalario y ha oscilado entre el 65% y el 70% en Atención Primaria.

Son datos facilitados por el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), que en un comunicado ha celebrado el "éxito" de este segundo día de movilizaciones y que, salvo novedad, seguirán hasta el viernes.

En el ámbito hospitalario, a la huelga de este miércoles se han sumado el 85% de los trabajadores, una cifra que ha alcanzado el 100% en el Servicio de Anestesia.

Esto ha llevado a la "paralización total" de la actividad quirúrgica no urgente y la reprogramación de consultas y pruebas diagnósticas, según del sindicato.

En Atención Primaria el seguimiento ha oscilado entre el 65% y el 70%, una respuesta de los médicos que ha estado "condicionada" por la presión asistencial derivada del pico de gripe y de unos servicios mínimos "especialmente amplios".

Las cifras de seguimiento de este miércoles han sido muy similares a las del primer día de huelga y a las del conjunto del país.

Simebal ha destacado el "compromiso" de los MIR, cuya participación ha sido "especialmente significativa y mayoritaria", y ha pedido disculpas a los ciudadanos que hayan podido verse afectados por sus "legítimas reivindicaciones".

Aunque el Ministerio de Sanidad ha convocado al comité de huelga a para una reunión urgente que tendrá lugar la mañana del jueves, se mantienen las concentraciones previstas a nivel nacional.

En el archipiélago tendrá lugar a las 11.00 horas frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares, en Palma.