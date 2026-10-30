Dos pruebas deportivas provocarán cortes intermitentes de carreteras de Mallorca este fin de semana

Archivo - Varios vehículos circulan por una carretera de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos pruebas deportivas provocarán cortes intermitentes de varias carreteras de la Serra de Tramuntana y del Pla de Mallorca este fin de semana.

Según ha informado el servicio de Carreteras del Consell de Mallorca en redes sociales, la carrera de montaña Mallorca by UTMB causará restricciones entre este viernes y domingo y afectarán a diferentes tramos de la Ma-10, la Ma-1100, la Ma-1110 y la Ma-1150.

En concreto, entre este viernes y sábado habrá cortes intermitentes en dos kilómetros de la Ma-10 a su paso por Estellencs. Igualmente, este domingo ocurrirá lo mismo en más de cinco kilómetros de esta vía en Deià.

La Ma-1100 se verá afectada un kilómetro en Esporles entre este viernes y sábado. Estos días también habrá cortes intermitentes en la Ma-1110 en Valldemossa. Finalmente, este domingo los cortes se trasladarán a la Ma-1150 durante poco más de 1,5 kilómetros en el Puerto de Sóller.

Igualmente, el II Rallysprint del Pla de Mallorca causará restricciones en varias carreteras entre Montuïri y Porreres y entre Algaida y Llucamajor entre las 09.00 y las 20.00 horas de este sábado, en función del tramo de vía.

El servicio de Carreteras recomienda consultar el visor de incidencias para conocer todas las afectaciones.