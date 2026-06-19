Los dramaturgos baleares Sergio Baos, Maria Garalve y Josep R. Cerdà mostrarán sus obras en la Sala Beckett

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PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala Beckett de Barcelona será el escenario en el que los dramaturgos baleares Sergio Baos, Maria Garalve y Josep R. Cerdà tendrán la oportunidad de hacer una lectura dramatizada de sus obras durante este mes de julio.

Las funciones se enmarcan en la iniciativa 'Aparador de nova dramaturgia balear' del XX edición del ciclo 'Obrador d'Estiu' de este centro escénico catalán.

En un comunicado, el Teatre Principal de Palma ha indicado que el objetivo de estas sesiones es dar a conocer las nuevos textos de autores baleares, por lo que la selección de los mismos y las piezas se ha decidido de forma conjunta entre la dirección de la Sala Beckett y la dirección del Teatre Principal de Palma.

Sergio Baos llevará a la sala 'Per tot allò que ens uneix', en la que narra la manera en que el candidato de un partido político local quiere asegurarse la victoria en las próximas elecciones con un plan que "no deja nada a la improvisación". La lectura, también dirigida por Baos, tendrá lugar el 15 de julio.

'Les llibreteres' es el título seleccionado de Maria Garalve, que se interpretará el 16 de julio bajo la dirección de Agnès Llobet. En el texto acerca la historia de Sylvia Beach y Adrienne Monnier, fundadoras de las librerías parisienses Shakespeare & Company y La Maison des Amis des Livres, respectivamente.

Las dos librerías coexistieron durante años en la misma calle de París, la rue de l'Odéon. Lejos de ser competencia, las dos mujeres, artistas y revolucionarias, se inspiraron y alentaron mutuamente para salir adelante con dos librerías que cambiarían por completo el paradigma cultural del siglo XX. Este texto recibió el XVII Premi Llorenç Moyà.

El tercer autor seleccionado es Josep R. Cerdà y su obra 'La segona línia' protagonizará la lectura dramatizada del 17 de julio, que será dirigida por Sergi Belbel, donde contará que en un hotel de Mallorca, la fría noche de Santa Llúcia se convierte en el telón de fondo de un drama opresivo.

Dos hombres a la deriva --Hans, un inversor de criptomonedas arruinado y obsesionado con el mundo digital, y Toni, un camarero veterano aferrado a la dignidad-- ven su rutina de supervivencia rota por una tormenta feroz y la aparición de una mujer joven y misteriosa, María.

Obligados a refugiarse en el interior del enigmático y fantasmagórico Grand Hotel Vista Mar por Matías, el vigilante de seguridad consumido por la culpa, los cuatro personajes quedan atrapados.