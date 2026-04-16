EasyJet asegura que tiene "garantizado" el 70% del queroseno para los próximos seis meses

El director general de easyJet para el sur de Europa, Javier Gándara, en la presentación de la reapertura de la base estacional en el aeropuerto de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea easyJet ha reconocido que tiene "garantizado" el suministro del 70 por ciento del queroseno para los próximos seis meses a un precio similar a antes del estallido de la guerra en Irán y Oriente Próximo.

El director general de easyJet para el sur de Europa, Javier Gándara, ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa para anunciar la reapertura de la base estacional en el aeropuerto de Palma y un análisis de la temporada turística del tráfico aéreo en el archipiélago.

De este modo, el representante de la compañía ha indicado que el precio del combustible de aviación se ha duplicado desde el comienzo del conflicto, al pasar de 700 dólares la tonelada métrica a los 1.500 dólares.

Por eso, ha resaltado que para este verano "solamente" se verán afectados en el 30 por ciento de su consumo de queroseno. Esto implicaría que, en el caso de easyJet, "no tendrán un incremento de costes muy grande" y pueden "mitigar el impacto en el precio de los billetes".