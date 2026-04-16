EasyJet prevé estabilidad en la operativa de vuelos para esta temporada en Baleares con 4,5 millones de asientos

Archivo - Aeropuerto de Menorca. - CAIB - Archivo

PALMA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía EasyJet ha pronosticado una cantidad similar de asientos en los vuelos para esta temporada turística en Baleares en comparación con el año pasado y sus aviones transportarán alrededor de 4,5 millones de pasajeros.

Así lo ha asegurado el director general de easyJet para el sur de Europa, Javier Gándara, en una rueda de prensa para anunciar la apertura de la base estacional en el aeropuerto de Palma y evaluar el inicio de la temporada veraniega.

La mayor parte de estos pasajeros saldrán o llegarán al aeropuerto de Palma, unos tres millones, y el resto pertenecen a los aeródromos de Eivissa y Menorca. Gándara ha señalado que estos 4,5 millones de asientos son "más o menos los mismos" que en 2025 pero estará pendiente de la evolución de la demanda para hacer "ajustes".