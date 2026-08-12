El eclipse transcurre sin muchos sobresaltos: barcos incendiados, cortes con una hélice y posibles lesiones oculares

Varias personas observan el eclipse solar total desde la zona del cabo de Formentor, en Mallorca.- TOMÀS MOYÀ - EUROPA PRESS

Un herido tras ser arrollado por una embarcación y una quincena de llamadas alertando de posibles lesiones oculares



PALMA, 12 (EUROPA PRESS)

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Baleares ha registrado entre las 00.00 y las 21.00 horas de este miércoles al menos 38 incidencias relacionadas con el eclipse solar.

En ese periodo, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, el 112 ha recibido 1.848 llamadas y ha gestionado 510 incidentes.

De estos, solo 38 han estado relacionados con el plan especial de emergencias desplegado con motivo del fenómeno astronómico, que ha comportado el despliegue de más de 2.000 efectivos.

La mayor parte ha recaído sobre Mallorca, con 25 incidencias de las cuales cuatro han tenido lugar en Valldemossa y Andratx, tres en Calvià, dos en Banyalbufar, Palma y Llucmajor y una en Esporles, Fornalutz, Santanyí, Capdepera y Sóller.

En Eivissa han sido siete, tres en Sant Antoni y Sant Josep y una en Sant Joan; en Menorca han sido tres, dos en Ciutadella y una en Alaior; y en Formentera solo ha habido una.

Del total, nueve han estado relacionadas con incidentes de tráfico y cinco de seguridad. Ha habido una persona extraviada en la montaña y otra en la playa, mientras que dos peatones han estado en situación de peligro.

Además, se han producido dos caídas a rocas de personas que han tenido que ser rescatadas, un obstáculo en la calzada, un accidente de moto, un incendio y un accidente en sendas embarcaciones, un accidente en un establecimiento, seis emergencias médicas --cinco en la calle y una en una playa--, dos denuncias, un accidente por caída, una violación de un domicilio y una embarcación a la deriva.

A las 21.00 horas quedaban una decena de incidentes abiertos y otros 28 ya habían sido dados por finalizados. La tónica general de la jornada, ha dicho el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, "ha sido la normalidad".

"Son prácticamente las mismas llamadas que tenemos en un día estándar. Quizá hemos tenido un 15% más de incidentes en algunos aspectos, pero teniendo en cuenta el volumen, no es reseñable", ha valorado en la rueda de prensa posterior a la cuarta y última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

UN CORTE CON LA HÉLICE DE UN BARCO

Una de las últimas incidencias, y de las más graves, ha tenido lugar ya entrada la noche en Palmanova, donde una persona ha caído al mar y ha sido arrollada por una embarcación.

La hélice del motor, que le ha pasado por encima, le ha causado varios cortes en las extremidades. Los servicios de emergencias le han estabilizado y evacuado a un centro hospitalario, donde los médicos están valorando la gravedad de sus heridas.

Las ocho personas --dos de ellas menores-- que han tenido que ser atendidas en los incendios ocurridos en sendas embarcaciones que estaban en Cala Pi han sido atendidas, aunque ninguna de ellas está en estado grave.

Sant Josep de Sa Talaia, donde se han tenido que atender a ochos personas por diferentes cuestiones en la vía pública, ha sido uno de los municipios que más incidentes ha registrado.

A todo ello se le deben sumar las 14 llamadas que el SAMU 061 ha recibido entre la tarde y la noche en las que ciudadanos referían haber tenido "problemas" durante el visionado el eclipse.

Se sospecha que puedan tener alguna "pequeña" afectación ocular que en al menos en los primeros momentos no parecen revestir gravedad alguna.

Preguntado al respecto, Gárriz ha dicho desconocer si a lo largo de la tarde y de la noche han acudido personas a los centros de salud o a los hospitales por lesiones oculares derivadas de una observación negligente del fenómeno astronómico.