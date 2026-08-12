Emergencias registra nueve incidencias relacionadas con el eclipse en Baleares, todas en Mallorca

Archivo - Imagen de recurso de la Dirección General de Emergencias de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias ha registrado entre las 00.00 horas y las 16.00 horas de este miércoles un total de nueve incidencias relacionadas con el eclipse, todas en Mallorca.

En redes sociales, el área ha informado de que en el mismo periodo se han recibido un total de 1.240 llamadas telefónicas.

Al mediodía de este miércoles, el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, había explicado que el dispositivo de seguridad con motivo del eclipse está funcionando con tranquilidad, con solo dos incidencias leves y poco tráfico en determinadas zonas, aunque se han avanzado los cortes en carreteras que ya han registrado mayor afluencia de vehículos.

De las 200 incidencias que había registradas por la mañana, solo dos tenían que ver con el fenómeno astronómico.