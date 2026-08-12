La jornada del eclipse arranca en Baleares con tranquilidad, pocas incidencias y cortes de tráfico adelantados

Reunión del Cecopi del Protocolo Eclipbal para el seguimiento del dispositivo durante la jornada del eclipse- CAIB

PALMA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha explicado que el dispositivo de seguridad con motivo del eclipse está funcionando con tranquilidad y normalidad, con solo dos incidencias leves y poco tráfico en determinadas zonas, aunque se han avanzado los cortes en carreteras que ya han registrado mayor afluencia de vehículos.

Lo ha detallado en una rueda de prensa después de la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del Protocolo Eclipbal de este miércoles para el seguimiento del dispositivo durante la jornada del eclipse solar total.

De las 200 incidencias registradas esta mañana por el 112, solo dos están relacionadas con el eclipse y han sido de carácter leve. "Hay tranquilidad importante en este aspecto", ha subrayado el director general.

De hecho, en lo que respecta al volumen de llamadas recibidas y de incidentes generados en el Centro de Coordinación de Emergencias 112, este es, hasta el momento, sensiblemente inferior al de un día cualquiera y también al registrado el 12 de agosto del año pasado.

"El comportamiento seguro y responsable de la población nos está facilitando el trabajo, y las incidencias que tenemos se concentran allí donde ya las teníamos previstas", ha subrayado el director general.

En cuanto al tráfico, en algunas zonas hay menos afluencia de lo habitual, mientras que hay más saturación en las carreteras en las que ya estaba previsto actuar.

Estas son la Ma-10 entre Andratx y Esporles, así como ses Salines y es Trenc, cuyo acceso está cortado desde primera hora de la mañana. También cala Tuent, Valldemossa y Port des Canonge, entre otras zonas, son los puntos principales en los que ha sido necesario adelantar las restricciones.

Cabe recordar que estaba previsto cerrar estás carreteras a las 15.00 horas. No obstante, según ha detallado Gárriz, cuando los aparcamientos se han ocupado en un 80 por ciento, han comenzado a aplicar restricciones de forma progresiva para redirigir el tráfico hacia otras vías.

El objetivo es evitar que haya atascos o que se aparquen vehículos en arcenes y zonas no adecuadas que impidan el paso a los servicios de Emergencias o la evacuación de las personas.

"El diseño del plan está funcionando", ha remarcado, agregando que se están aplicando cortes con antelación y coordinación con todos los agentes implicados. Además, los paneles de las carreteras informan sobre la ocupación en cada zona.

En el Cap de Formentor los servicios del autobús del TIB funcionan "con normalidad", aunque en breve se valorará la situación puesto que está llegando al punto de ocupación máximo establecido en la zona.

Gárriz ha destacado que el operativo cuenta con más de 1.400 personas sin contar la actuación de las policías locales. Así, directamente implicados en el dispositivos hay cerca de 2.000 personas, además de los recursos y organismos que apoyan el operativo de forma indirecta.

A la reunión han asistido la presidenta del Govern, Marga Prohens, la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y el delegado del Gobierno de España, Alfonso Rodríguez.

Se trata del primer encuentro de los cuatro que se llevarán a cabo este miércoles en el Centro de Coordinación de Emergencias, en Marratxí.

Posteriormente, el director general de Emergencias ha participado en una reunión telemática con el Ministerio del Interior, que ha establecido un punto de coordinación unificado para garantizar, entre otras cuestiones, el funcionamiento de las infraestructuras aeronáuticas.

Los organismos implicados son Emergencias, Salud, Samu 061, Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), Instituto de Seguridad Pública (Ispib), policías locales, Guardia Civil, Policía Nacional, Delegación del Gobierno, Dirección General de Movilidad, consells insulars, Dirección Provincial de Tráfico, Unidad Militar de Emergencias (UME), Puertos de Baleares, Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima, Protección Civil, Instituto Cartográfico y Geográfico de Baleares (Icgib), Comandancia General de Baleares y el Ala 49 del Ejército del Aire y del Espacio (SAR).

A las 16.30 horas el Cecopi mantendrá otra reunión de carácter técnico, presidida por el director general de Emergencias. El equipo volverá a reunirse a las 19.00 horas, de nuevo con la líder del Govern y el representante del Ejecutivo central. La última reunión está prevista para las 21.00 horas, en la que se espera que se haga balance de la jornada.