Los ecos del discurso de León XIV llegan al Parlament con críticas al viaje de Prohens y su "hipocresía" en migración

La presidenta del Govern, Marga Prohens, saluda al Papa León XIV en Madrid. - CAIB

PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El discurso que el Papa León XIV leyó en el Congreso de los Diputados se ha colado en el Parlament balear entre reproches por el viaje a Madrid de la presidenta autonómica, Marga Prohens, y su "hipocresía" en materia migratoria.

Han sido varios los diputados que a lo largo del pleno de la Cámara autonómico de este martes se han referido a las palabras del Pontífice durante su visita a España, que proseguirá en Barcelona y Canarias.

El tema lo ha estrenado la diputada socialista Pilar Costa, quien le ha afeado a la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, se haya posicionado en contra de la regularización extraordinaria de migrantes y haya acusado al Gobierno de generar "un efecto llamada en dos direcciones".

"El efecto del Papa les ha durado solo los siete minutos que hipócritamente estuvieron aplaudiendo en el Congreso. Por un lado aplauden y por el otro hacen lo contrario", ha dicho la socialista al entender que Robert Prevost se ha puesto del lado de los migrantes.

"Creo que debería pedir disculpas por esta falta de respeto", ha replicado la también vicepresidenta segunda del Govern.

A partir de entonces ha sido una referencia que diversos diputados han ido rescatando en sus intervenciones, cada uno con sus correspondientes interpretaciones de las palabras del Papa.

Por ejemplo, el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha felicitado a la izquierda "por decidir dejar de quemar iglesias y matar curas y monjas para empezar a respetar al catolicismo". No obstante, ha considerado que las palabras contra el aborto o la eutanasia "no las oyeron".

La líder parlamentaria de Vox, poco después, ha sostenido que están alineados con "la política del Estado Vaticano", unas palabras similares a las pronunciadas desde la dirección nacional del partido.

EL VIAJE DE PROHENS

La presidenta Prohens ha pasado dos días a Madrid para asistir a diversos actos organizados con motivo de la visita del Pontífice, a los que ha hecho referencia la diputada socialista Mercedes Garrido.

Ha mencionado un informe de exclusión social elaborado por Cáritas y ha considerado, tirando de ironía, que entendía que Prohens estaría de acuerdo con él después de haber "peregrinado" a ver al Papa. De lo contrario, ha sostenido, el viaje habría sido un acto de "postureo".

En la primera intervención que ha tenido en el pleno de este martes, Prohens ha aprovechado para responder a la socialista. "He vuelto a ser atacada por lucir un símbolo religioso", ha lamentado.

Ante este supuesto ataque, ha proseguido, solo tiene un mensaje. "Alzad la mirada", ha dicho empleado el lema de la visita de León XIV a España.

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, también ha usado el arranque de su primer turno de palabra para incidir en esta cuestión. "Unos no pueden decir nada de la religión y usted puede hacer befa de otros con la religión, es un ejercicio de cinismo permanente", le ha echado en cara.

El socialista ha considerado que si desde su partido se critica el viaje para asistir a la visita del Papa es porque lo hizo en calidad de presidenta del Govern y no de ciudadana particular.

Negueruela ha considerado que una de las frases que más eco han tenido del Pontífice, "nadie puede arrodillarse ante el señor y después despreciar al hermano", pone de relieve "lo que el PP hace con Vox" cuando pactan medidas contra las personas migrantes.

"Está sujeta a crítica por sus contradicciones, le guste o no. Y no por profesar una religión u otra, en lo que no entraré jamás. Pero cuando va a ver al Papa representa a todos los ciudadanos de Baleares, téngalo en cuenta", ha concluido. Prohens no le ha respondido.