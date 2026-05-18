El edificio del accidente con tres heridas en Ciutadella no había pasado la inspección técnica

Las ruinas de la cornisa desprendida. - AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

MENORCA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El edificio de la plaza Nova de Ciutadella cuya cornisa se desprendió este domingo y dejó tres mujeres heridas no había pasado la inspección técnica de edificaciones (ITE).

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que, tras las primeras comprobaciones, no consta que los propietarios hubieran llevado a cabo la inspección correspondiente.

El edificio, aunque se desconoce su antigüedad concreta, tiene más de 50 años y ya debería haber pasado la ITE, tal y como establece la normativa municipal.

Desde el Ayuntamiento de Ciutadella han recordado que realizar este tipo de inspecciones es responsabilidad exclusiva de los propietarios de los inmuebles.

No ha sido necesario realizar ningún tipo de apuntalamiento, dado que el desprendimiento solo fue de la cornisa y no se han detectado nuevos riesgos, y el establecimiento sobre el que cayeron las ruinas ha reabierto con normalidad.

Los hechos sucedieron sobre las 11.00 horas del domingo, cuando una cornisa de piedra de marés se desprendió, desde tres metros de altura, del edificio ubicado en el número 15 de la plaza Nova de Ciutadella.

Cayó sobre la terraza de un bar en el que se encontraban las tres mujeres --de 38, 39 y 65 años-- que resultaron heridas, una leve y dos menos graves, estas últimas con un traumatismo craneoencefálico leve y diversos traumatismos y fracturas

Las tres fueron trasladadas a la Clínica Juaneda de Ciutadella. Por el momento, se desconoce en qué estado se encuentran un día después del accidente.