Tres heridas tras un desprendimiento de piedra de marés en la plaza Nova de Ciutadella

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061 de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Tres mujeres de 38, 39 y 65 años han resultado heridas, una leve y dos menos graves, por el desprendimiento de una cenefa decorativa de piedra de marés en el número 15 de la plaza Nova de Ciutadella, en Menorca.

Según ha informado el SAMU 061, el incidente ha ocurrido a las 11.00 horas de este domingo cuando se ha desprendido parte de la piedra desde una altura de tres metros sobre varios transeúntes.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios sanitarios en dos ambulancias y han atendido a tres mujeres, que han sido trasladadas a la Clínica Juaneda de Ciutadella. Dos de ellas han sufrido un traumatismo craneoencefálico leve y diversos traumatismos y fracturas.