Educación abre este lunes el plazo de las ayudas a los estudiantes de FP desplazados a otras islas en el curso 2025-2026

Dos estudiantes de una FP sanitaria hacen prácticas con un maniquí. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades abrirá este lunes el plazo para que los alumnos de FP que estudien en centros sostenidos con fondos públicas en una isla diferente a la que residen habitualmente, puedan solicitar las ayudas por los desplazamientos efectuados durante el curso 2025-2026.

La convocatoria, publicada en el BOIB, tiene como finalidad compensar las desventajas derivadas de la insularidad, favorecer la igualdad de oportunidades y facilitar la continuidad de los estudios de FP, según ha explicado la Conselleria en una nota de prensa.

Las ayudas están dirigidas al alumnado matriculado en enseñanzas de grado D o E, en régimen general y modalidad presencial, en centros sostenidos con fondos públicos de Baleares, que tenga que desplazarse a una isla diferente de la de residencia habitual para cursar los estudios.

La convocatoria establece dos líneas de ayuda diferenciadas. Una primera línea destinada al alumnado que cursa estudios en otra isla por falta de oferta o de plaza en la isla de origen y una segunda línea, de nueva implantación, destinada al alumnado que realiza la fase de Formación en Empresa u Organismo Equiparado (Fempo) en una isla diferente a la del centro educativo, por falta de centros de trabajo disponibles.

La primera línea de ayuda prevé ayudas de hasta 2.500 euros por curso para el alumnado de grado D y de hasta 1.500 euros por curso para el alumnado de grado E. El importe concedido se determinará en función de los módulos efectivamente cursados.

En cuanto a la segunda línea, vinculada a la realización de la Fempo en una isla diferente a la del centro educativo, la ayuda prevista dependerá del número de horas realizadas fuera de la isla.

Estas ayudas son incompatibles con otras subvenciones o becas que tengan la misma finalidad y cubran gastos de desplazamiento o residencia.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 1 de junio de 2026 y finalizará el 5 de agosto de 2026, ambos incluidos. Las solicitudes deberán presentarse mediante el trámite electrónico habilitado en la Sede Electrónica de la CAIB, de acuerdo con el modelo normalizado establecido en la convocatoria. Solo se podrá presentar una solicitud por alumno o alumna.

Entre los requisitos establecidos, el alumnado deberá estar matriculado del curso completo durante el curso 2025-2026 y cumplir los requisitos académicos previstos según el grado y la línea de ayuda correspondiente.

Para más información, se pueden consultar las bases completas de la convocatoria, los modelos normalizados y los trámites asociados en la Sede Electrónica de la CAIB y en la página web de Formación Profesional de Baleares.