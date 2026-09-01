Educación abrirá este miércoles un trámite urgente para cubrir el 1% de plazas de docentes pendientes

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en su visita al CEIP Jaume I. - EUROPA PRESS

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asegurado que la Conselleria abrirá este miércoles "un trámite urgente para la cobertura del 1 por ciento" de plazas docentes que continúan pendientes de cobertura después de que este lunes se haya adjudicado el proceso de sustituciones.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras una visita al CEIP Jaume I, donde también ha asegurado que la cobertura de plazas en Baleares es del 99 por ciento actualmente.

El 1 por ciento restante, ha explicado, "son plazas de difícil y muy difícil cobertura" y "la gran mayoría son en el ámbito de formación profesional o en alguna de las especialidades de ESO o bachiller".

El conseller también ha destacado que las plantillas de Menorca, Eivissa y Formentera "están prácticamente estables" y sus docentes "ya están en los centros".