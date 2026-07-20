Educación adjudica el 93% de las plazas docentes en el primer trámite de adjudicación a funcionarios interinos

La directora general de Personal Docente y Centros Concertados, Joana Maria Cabrer, y el conseller Antoni Vera. - CAIB

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha adjudicado un total de 2.228 plazas docentes, lo que representa el 93% de las 2.417 ofertadas en el primer trámite de adjudicación a funcionarios interinos para el curso escolar 2026-2027.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, por islas, en Mallorca se han adjudicado 1.479 de las 1.557 ofertadas; en Menorca, 183 de 204; en Eivissa se han cubierto 503 de las 581 plazas ofertadas; y en Formentera, 63 de las 75 disponibles.

Este primer proceso de adjudicación permite avanzar en la cobertura de las necesidades de personal docente de los centros educativos de Baleares antes del inicio del curso y contribuye a garantizar una adecuada planificación de los recursos humanos del sistema educativo.

La Conselleria, a través de la Dirección General de Personal Docente, ha publicado este lunes las listas de adjudicación de plazas para el curso 2026-2027. Como novedad, Educación destaca que el proceso incorpora una mayor transparencia gracias a una nueva herramienta de justificación de las adjudicaciones, que permite consultar de forma detallada los motivos por los que no han obtenido alguna de las plazas solicitadas. De este modo, los participantes pueden conocer con mayor claridad cómo se ha resuelto el proceso y qué criterios han determinado cada adjudicación.

La Conselleria continuará con los distintos procesos previstos para completar la cobertura de las plazas vacantes. Así, este martes se abrirá el primer trámite urgente de adjudicación, dirigido a cubrir las plazas que han quedado sin adjudicar en esta primera convocatoria.

Asimismo, el 29 de julio se abrirá el primer proceso específico de cobertura de sustituciones, que permitirá atender las necesidades de personal en los centros educativos y asegurar el normal desarrollo de la actividad docente desde el inicio del curso.