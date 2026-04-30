Educación afectivosexual en la familia: iniciar las charlas sobre sexo sigue siendo tarea de la madre

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PALMA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La educación sexual de los jóvenes recae mayoritariamente en las madres, según ha concluido un estudio realizado por investigadoras del Instituto de Investigación e Innovación Educativa de la Universitat de les Illes Balears (IRIE-UIB) a 457 jóvenes universitarios del centro.

Según ha informado este jueves la UIB en un comunicado, el estudio revela que tanto chicas como chicos hablan mucho más de sexualidad con sus madres que con sus padres e incluso más que con otros jóvenes.

Así, las investigadoras del estudio indican que la responsabilidad de acompañar, escuchar y explicar en temas de sexualidad continúa recayendo en las mujeres más que en los hombres.

Además, este estudio destaca que quienes hablan más con sus madres sobre sexualidad y de manera más abierta tienden a sentirse más capaces de poner límites, tomar decisiones, expresar sus deseos y desarrollarse con más seguridad en sus relaciones. También presentan menos ideas erróneas sobre anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, masturbación o roles de género.

Por el contrario, la comunicación con el padre no aparece asociada de manera significativa ni con la autoeficacia sexual, ni con las creencias saludables, ni con la reducción de mitos.

Por otra parte, la investigación subraya que no basta con hablar de sexualidad, ya que la comunicación abierta, afectiva, crítica y respetuosa favorece la sexualidad contra mensajes basados en el miedo, el control o la vergüenza.

SOBRECARGA MENTAL DE LAS MADRES

Las investigadoras han señalado que los resultados son una señal de alarma sobre la sobrecarga mental y afectiva que asumen muchas mujeres dentro de las familias, ya que no solo se espera que cuiden, organicen y sostengan el bienestar cotidiano, sino que abran este tipo de conversaciones, gestionen las dudas de sus hijos, prevengan riesgos y acompañen emocionalmente a los hijos.

Mientras que el estudio muestra que la comunicación materna puede ser valiosa para los jóvenes, también apunta que se continúa depositando sobre las madres una función educativa central que, según los científicos, pocas veces se reparte de manera justa.

Según las investigadoras, no solo importa el contenido de la conversación, sino la distribución de la responsabilidad de sostenerla.

De esta forma, los padres que no tomen un papel principal en la educación sexual de sus hijos estarán relevados a un segundo plano, lo cual contribuye a reproducir desigualdades dentro del hogar. "El reto es avanzar hacia una corresponsabilidad real en la educación afectivosexual", han destacado las investigadoras.

La coautora del estudio Victoria Quesada ha asegurado que si se quiere que "la educación sexual sea realmente integral y justa, no basta con pedir a las familias que hablen más y de una manera más abierta, hay que asegurar que esta responsabilidad se comparta, se acompañe y se reconozca socialmente".