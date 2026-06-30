Educación amplía las horas de música en los centros concertados que desarrollan enseñanzas elementales

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PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades hará efectiva, a partir del curso 2026-2027, la equiparación de la dotación horaria de los centros concertados que imparten enseñanzas elementales de música con la de los centros públicos que ofrecen estos mismos estudios.

Según ha informado este martes en un comunicado, esta medida supone una mejora en las condiciones de funcionamiento de los centros concertados y refuerza el compromiso de la Conselleria "con una oferta educativa musical de calidad".

Con esta decisión, los centros concertados de enseñanzas elementales de música dispondrán de la misma asignación horaria que los centros públicos para desarrollar su actividad docente, lo que permitirá garantizar una mayor equidad entre las instituciones que imparten estas enseñanzas.

Esta equiparación contribuye a reconocer la función educativa que desempeñan los centros concertados dentro del sistema de enseñanzas de Baleares. Asimismo, favorecerá una mejor planificación académica y organizativa de los centros.