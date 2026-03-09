Educación amplía plazas de FP y recursos de orientación para reducir el abandono escolar en Baleares

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, presenta un nuevo programa para reducir el acoso escolar. - GOIB

PALMA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha aumentado las plazas de orientadores en los centros de educación obligatoria y las plazas de Formación Profesional (FP) como parte de un programa para prevenir el abandono escolar en Baleares.

Según ha indicado en una rueda de prensa este lunes el conseller del ramo, Antoni Vera, el programa ha supuesto la creación de 87 nuevas plazas de orientadores, alcanzando un total de 451, y la incorporación de 1.078 nuevas plazas de FP durante los cursos 2024-2025 y 2025-2026, además de nuevos docentes y ciclos formativos.

El abandono escolar temprano en Baleares se situó en 2025 en el 15,2 por ciento, según datos del Ministerio de Educación, cinco puntos menos que el año anterior y el nivel más bajo de la última década.