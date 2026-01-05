Educación amplía la presencia territorial y la oferta formativa para equipos directivos. - CAIB

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Formación, Innovación y Investigación de la Dirección Escolar de Baleares (Cfirde) ha ampliado su presencia territorial con tres oficinas situadas en Mallorca, Menorca e Ibiza, que también da cobertura a Formentera, ya que hasta ahora el centro solo disponía de una sede en Mallorca.

Según ha señalado en un comunicado la Conselleria de Educación y Universidades, de cara a los próximos trimestres y al curso 2026/2027, el Cfirde mantendrá las líneas formativas con las que ha trabajado --desarrollo de la función directiva, actualización de competencias directivas, mentoría para la dirección escolar, IA aplicada a la función directiva y herramientas básicas para nuevos equipos directivos-- y ampliará la oferta con formaciones específicas para todos los miembros de los equipos directivos, incluidos los de los centros de educación para adultos y los de los centros integrados de formación profesional, respondiendo así a las demandas de estos centros.

El centro también realizó una encuesta para detectar necesidades y analizar las formaciones más demandadas con el objetivo de incorporarlas a su oferta formativa durante 2026. En esta línea, durante 2026 el centro prevé evaluar los efectos del curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva en las direcciones de los centros.

Además, el Cfirde ha asumido nuevas funciones, como la gestión de subvenciones económicas para asociaciones de directores y la participación en la Mesa de Diálogo Permanente con las direcciones.